Spits uit Jupiler Pro League laat zich uit over gemiste kans bij Club Brugge

In de Jupiler Pro League lopen enkele topspitsen rond. Ook Union SG heeft dit seizoen een voltreffer weten te scoren met Victor Boniface.

Amper twee miljoen euro betaalde Union SG voor de jonge Nigeriaan. Hij speelde zich dit seizoen meer dan ooit in de kijker. Dat hij een uitgaande toptransfer zal worden, lijkt nu al een zekerheid.

En zeggen en schrijven dat hij eigenlijk al in ons land kon gespeeld hebben. Twee jaar geleden stond hij op tekenen in de Jupiler Pro League, maar een tweede kruisbandletsel in zijn carrière gooide roet in het eten.

“Ik was op dat moment heel goed aan het spelen, er waren interessante aanbiedingen en ik had mijn zinnen gezet op een transfer naar Club Brugge. Toen heb ik echt heel diep gezeten. Ik dacht zelfs aan stoppen met voetballen”, klinkt het in De Zondag.

De boost om te vechten en te revalideren kwam er echter wel. “Wat uiteindelijk mijn mind veranderde, is dat mijn makelaar mij zei dat er bij hem al clubs geïnformeerd hadden wanneer ik weer fit zou zijn omdat ze mij wilden aantrekken.”