Top&Flop Een shirtdebacle, alweer arbitrageblunders en cadeautjestijd in Waregem - Club Brugge staat op, Union en Gift Orban vielen positief op

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Club Brugge staat er opnieuw Wat kan er in een week allemaal gebeuren met een club? Kansloos in Oostende, kansloos in Benfica, een coach ontslaan, ... En nu een hoopgevende zege tegen Standard, met dank aan Rik De Mil. Die heeft goed geluisterd naar de grieven van zijn spelers en lijkt meteen heel wat vertrouwen los te hebben geweekt. Nu dat nog volhouden ... Union De titelstrijd ligt weer helemaal open. Met dank aan Union SG, dat ging winnen op bezoek bij KRC Genk en de kloof zo tot vijf punten verkleinde. Het kwam op achterstand, maar in enkele dolle minuten wezen Adingra & co de weg naar een belangrijke zege. Met goed voetbal bovendien. Gift Orban Vier keer scoren? Dat is een speler van KAA Gent nog nooit gelukt in de Jupiler Pro League. Veelzeggend dus. Gift Orban zit al aan zeven competitiedoelpunten en had daar niet meer dan 427 speelminuten voor nodig. FLOP Zulte Waregem Al kreeg de spits van de Buffalo's het soms wel een beetje cadeau, want bij Essevee wanen ze zich nog in de kersttijd. Zes doelpunten slikken, na de vijf in Leuven vorige week? Het is tekenend. En problematisch in de degradatiestrijd vooral. © photonews Shirtjes Seraing Professionaliteit in het voetbal? Seraing moet stilaan vrezen voor degradatie op sportief vlak, maar liet zich ook extrasportief niet echt van zijn beste kant zien. De truitjes waarmee ze afkwamen voor de tweede helft tegen Antwerp waren van het hilarische soort. Afplakkingen met tape en een nummer tekenen met een alcoholstift straalt kelderklasse pur sang uit. Referees & VAR Nog steeds een wekelijkse rubriek, want ook dit weekend liep er weer heel wat mis. Kevin Denkey kreeg dom rood voor een fout op Vertonghen. Maar deed Odoi niet minstens zoveel tegen Standard? En wat was dat nu met het handspel in de match tussen Mechelen en STVV? De VAR zorgt soms voor meer twijfels en discussie dan zonder VAR.