De Mil trekt zijn ogen open van analist: "Slechter kon blauwzwart niet"

Club Brugge opende onder trainer Rik De Mil met een 2-0-overwinning tegen Standard. Jan Breydel leek te herleven na het ontslag van Scott Parker.

Rik De Mil nam over van de ontslagen Scott Parker en stak vooral zijn tijd in luisteren naar de grieven van zijn spelers. Analist Philippe Albert zag echter dat het helemaal anders had kunnen lopen. Standard had volgens hem moeten toeslaan voor de rust.

“Slechter dan wat blauwzwart in de eerste 45 minuten liet zien kon niet”, vertelt Albert aan La Capitale. “Mata wist niet waar hij liep, Vanaken was een schim van zichzelf, Nielsen bakte er niks van.”

Standard had daarvan moeten profiteren vindt Albert, maar dat deden ze niet. En dan kwam het deksel op de neus, want op voorhand wist je dat Club Brugge voor eigen volk na de pauze zou toeslaan.