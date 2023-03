Richt Club Brugge de pijlen op de verkeerde coach? "Wedden dat hij na een tweede telefoontje tekent?"

Club Brugge wil Alfred Schreuder nog steeds terug naar het Jan Breydelstadion halen. De Nederlander speelt het echter hard. Ook Marc Degryse stelt zich vragen bij de werkwijze van blauw-zwart.

De voorwaarde van Alfred Schreuder is simpel. De Nederlander wil een langdurig contract bij Club Brugge. Op die manier is de Nederlander er zeker van dat hij de komende maanden niet als tussenpaus wordt gebruikt. Of is er iets anders aan de hand?

“Ik denk dat de ambities van Schreuder ook hoger liggen”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Bovendien wil hij zich niet engageren voor een korte termijnopdracht. In die optiek is het logisch dat Club Brugge een interne oplossing zoekt.”

Ik heb nooit begrepen waarom Club Brugge vorige zomer niet vol voor Wouter Vrancken is gegaan

Al stelt de voormalige sportief directeur zich ook vragen bij de blauw-zwarte werkwijze. “Ik heb nooit begrepen waarom Club vorige zomer niet vol voor Wouter Vrancken is gegaan. En er lopen nog andere jonge Belgische trainers rond die goed genoeg zijn.”

“Als RSC Anderlecht Felice Mazzu kan weglokken bij Union SG is dat voor Club Brugge ook mogelijk”, besluit Degryse. “Wedden dat Karel Geraerts tekent na een tweede telefoontje? Maar ook Jonas De Roeck laat mooie dingen zien bij KVC Westerlo.”