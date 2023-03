Zware straf om op het been van Vertonghen te gaan staan, Cercle reageert onmiddellijk

Kévin Denkey pakte in het slot van de partij tegen Anderlecht nog dom rood nadat hij op het been van Jan Vertonghen ging staan. De spits en de verdediger hadden het de hele wedstrijd door met elkaar aan de stok.

Denkey kent ook zijn schorsingsvoorstel: vier weken, waarvan twee effectief. Denkey leek over het been van Vertonghen te gaan springen, maar landde met de studs op de verdediger. Volgens scheidsrechter Bert Put was dat opzettelijk.

Cercle Brugge heeft intussen al laten weten dat ze niet akkoord gaan met het schorsingsvoorstel en daarom moeten ze dinsdag voor de Tuchtcommissie Betaald Voetbal komen.