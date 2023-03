Club Brugge verwelkomt nieuwe speler bij de A-kern

Club NXT is de kweekvijver van Club Brugge. Daar zwemt heel wat talent in rond en van tijd tot tijd haalt Club Brugge er eentje om door te laten stromen naar de A-kern.

Op zijn sociale media kondigt Club Brugge nu aan dat Romeo Vermant de overstap maakt. “Welkom bij de eerste ploeg, Romeo Vermant”, staat er te lezen.

De zoon van Sven Vermant speelde zich dit seizoen al heel vaak in de kijker met prachtige doelpunten en wordt nu beloond voor al zijn inspanningen.

Please welcome to the 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐚𝐦... Romeooo Vermant! 👏🏼😍