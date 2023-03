Zweden haalt belangrijke pion bij selectie voor wedstrijd tegen Rode Duivels

Op 24 maart spelen de Rode Duivels tegen Zweden voor de EK-kwalificaties. De Zweedse selectie is ondertussen bekendgemaakt.

De selectie van de Rode Duivels wordt vrijdag bekendgemaakt door Domenico Tedesco. Zijn Zweedse collega Janne Andersson heeft dat echter al vandaag gedaan.

Onder de 26 namen voor de EK-kwalificatiewedstrijden is ook een plaatsje voorzien voor Zlatan Ibrahimovic. De legende van Milan is nog maar pas weer fit.

Hij sukkelde met een ware knieblessure, maar kwam ondertussen al weer drie keer in actie in de Italiaanse competitie. In 2016 kondigde Ibrahimovic het einde van zijn interlandcarrière aan, maar daar kwam hij ondertussen op terug.

Ibrahimovic is er ondertussen al 41, maar werd nu wel weer opgeroepen voor het nationale elftal. Op 24 maart staan Zweden en België oog in oog met elkaar voor de EK-kwalificatiewedstrijd.