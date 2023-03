Arokodare belandde uiteindelijk bij Genk en doet zijn versie van de feiten: "Ik had mijn zinnen op Anderlecht gezet, maar toen..."

KRC Genk haalde Tolu Arokodare als vervanger voor Paul Onuachu. De Nigeriaanse aanvaller had echter de medische testen afgelegd bij RSC Anderlecht. Nu doet hij - jammer genoeg vanuit de lappenmand - ook zijn (beperkte) versie van de feiten.

In ‘t kort: Tolu Arokodare legde medische proeven af bij RSC Anderlecht, leek in Brussel te tekenen om vervolgens zijn krabbel te zetten op een overeenkomst met KRC Genk. “Het klopt dat ik mijn zinnen had gezet op een transfer naar RSC Anderlecht. Maar uiteindelijk vonden we geen akkoord.”

“Ondertussen liet mijn zaakwaarnemer me weten dat ook Genk interesse had”, legt Arokodare uit in Het Laatste Nieuws. “Meer zelfs: ze volgden me al van bij Valmiera FC, maar uiteindelijk ging ik toen naar 1.FC Köln. Maar uiteindelijk ben ik ondertussen een hele fiere speler van Genk geworden.”