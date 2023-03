OFFICIEEL: Manchester City verlengt contract van Argentijnse wereldkampioen met... amper één jaar én heeft daar een reden voor

Manchester City heeft het contract van Julian Alvarez met één seizoen verlengd. En dat heeft een héél specifieke reden.

Het contract van Julian Alvarez is met één seizoen verlengd. De Argentijnse wereldkampioen ligt nu tot medio 2028 vast bij The Citizens. Al had de contractverlenging vooral een ander doel.

Alvarez krijgt namelijk een fikse loonsverhoging. De 23-jarige aanvaller kwam in 2022 over van River Plate en bewees de voorbije maanden al dat hij een aanwinst is voor de troepen van Pep Guardiola.