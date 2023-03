Wouter Vrancken zegt wat hij zal veranderen na de 5 op 15 met KRC Genk

Leider KRC Genk zag de voorbije weken de ruime voorsprong smelten als sneeuw voor de zon. Vrijdag moeten de Limburgers zich herpakken tegen Cercle Brugge.

Twee ploegen die de punten hard nodig hebben, elk met hun eigen doel. Dat is de inzet van het duel tussen Cercle Brugge en KRC Genk van vrijdagavond. Wouter Vrancken weet dat hij met Genk opnieuw voor een heel lastige opdracht staat.

“Ik heb altijd gezegd dat andere ploegen ook in staat zijn om een reeks neer te zetten. Ook toen wij in onze geweldige serie voor de WK-break zaten, waren we realistisch genoeg om te weten dat het niet kon blijven duren. Het is nu ook nog een lange weg te gaan”, vertelt de trainer van Genk.

Volgens Vrancken moet zijn ploeg een match beter leren dood doen, maar zijn dat uiteindelijk details om in een organisatie te blijven. “Langs de andere kant heb ik liever dat we gas blijven geven. Het kan dan eens tegenvallen, maar ik denk dat de mensen liever een ploeg zien die er vol voor gaat. Het is onze manier van spelen. Het heeft ons tot hier gebracht. We gaan dus niet te veel veranderen, al moeten we leren uit die momenten.”