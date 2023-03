Belgische ploegen reageren erg verschillend op selectie Tedesco: "Stellen ons hier grote vragen bij"

De selectie van Domenico Tedesco heeft toch wel wat reacties losgeweekt. Al gaan ze er niet overal op dezelfde manier mee om.

Bij Genk zijn ze furieus. De leider in de Jupiler Pro League snapt er bij monde van Dimitri De Condé heel weinig van.

De ontgoocheling is groot. "We hebben altijd alle selecties gerespecteerd. Bij Roberto Martinez was er sprake van het einde van een cyclus, dat accepteerden we. Maar dit? Daar stellen we ons toch grote vragen bij", klinkt het bij Sporza.

Signaal?

"Dit is een devaluatie van de Belgische competitie. Jongens die 500 minuten tellen in de Premier League krijgen de voorkeur op aanvoerders van ploegen die hier bovenaan staan?"

"Welk signaal geef je dan? Blijkbaar wordt er anders gekeken naar het buitenland", is De Condé duidelijk. Hij kijkt daarbij ook naar Union, Antwerp en andere ploegen - enkel Vertonghen en Debast zijn opgeroepen uit de JPL.

Union: "harder werken"

Bij Union reageren ze een stuk gematigder: "Het verrast me niet, de bondscoach moet de Pro League nog leren kennen", aldus Karel Geraerts in Het Laatste Nieuws.

"We hebben enkele goede Belgische spelers. Van der Heyden en Lynen tonen mooie dingen. Maar er bestaat een grote concurrentie in de selectie. Het betekent dat we nog harder zullen moeten werken om een Rode Duivel bij Union te krijgen."