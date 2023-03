Marc Degryse heeft slecht nieuws voor twee Rode Duivels: "Dit is het einde voor hen"

De selectie van Domenico Tedesco heeft heel wat zielen weten te beroeren. Ook Marc Degryse is duidelijk.

Domenico Tedesco was in een eerste reactie op onder meer de niet-selectie van Axel Witsel duidelijk: "De deur is nog niet dicht."

Lees de volledige reactie van Tedesco HIER nog eens na over Witsel. Als het van Marc Degryse afhangt, is de boodschap echter duidelijk.

Dit is het einde voor spelers als Axel Witsel en Dries Mertens, zoals eerder ook al Toby Alderweireld, Simon Mignolet en Eden Hazard zelf afhaakten.

De verjonging heeft zich ingezet en Witsel en Mertens gaan we niet meer terugzien, meent Degryse te weten.

Hoge nood

"Ik denk het wel ja. Ik zie Tedesco hier niet meer op terugkomen", klinkt het in een eerste korte analyse bij Het Laatste Nieuws.

"Het zou me verwonderen als hij hier nog op terugkeert. Dan moet de nood echt wel hoog zijn en dat zie ik niet meteen gebeuren."