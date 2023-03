Puzzelen achterin gaat verder: Rik De Mil mist heel wat spelers voor clash met Kortrijk

Door al het geweld van en over de Rode Duivels en met de Europese lotingen zou je bijna vergeten dat er dit weekend nog gewoon gespeeld wordt in de Jupiler Pro League.

Rik De Mil maakte de balans op met oog op de wedstrijd tegen KV Kortrijk. "Skov Olsen is aan het trainen, maar we moeten geduld hebben. Ik hoop dat hij na de interlandbreak terug beschikbaar is."

"Ook Boyata, Hendry en Audoor zijn nog onbeschikbaar. Clinton Mata voelt zich beter en beter, maar de match tegen Kortrijk komt misschien nog te vroeg."

Duidelijkheid

Voor De Mil is het goed dat er duidelijkheid is gekomen voor de rest van het seizoen: "Dat is heel belangrijk. We gaan het allemaal samen moeten doen de rest van het seizoen."

"We hebben een eerste stapje gezet vorige week, nu moeten we verder gaan. En na het seizoen zien we wel weer verder."