Antwerp-speler moest de taalbarrière doorbreken: "Als ik PlayStation speel, valt de filter weg"

Jelle Bataille is zich aan het profileren bij Antwerp. De rechtsachter heeft zo goed als een basisplaats bij The Great Old. Niet makkelijk voor een West-Vlaming om te aarden in Antwerpen, maar Bataille begint het te lukken.

Zo zegt hij zelf dat hij soms wel eens een harde hand nodig heeft, maar onder Brian Priske was dat niet echt aanwezig. "Al was er toen iemand als Birger ( Verstraete, red. ) die mij op mijn fouten wees", zegt hij in GvA. Zijn West-Vlaamse roots kan hij uiteraard niet verstoppen. Bataille spreekt 'Oostends' en da's niet altijd makkelijk te begrijpen. "De enige met wie ik nu nog op 'mijn' ­manier kan praten, is keeperstrainer Brian Vandenbussche." "Brian staat al verder met zijn algemeen Nederlands dan ik, hoewel Ritchie De Laet mij ondertussen goed verstaat. ­Behalve wanneer we gamen. Als ik me enerveer op de PlayStation, valt de filter weg."





