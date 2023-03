Dan weet je dat de druk hoog is bij KV Oostende

Voetbalclichés zijn er genoeg, maar er is er één en dan weet je dat er veel druk is. Vraag dat maar aan Matej Rodin van KV Oostende.

KV Oostende zit in zwaar vaarwater al zijn er volgens de rijzige verdediger positieve zaken te zien. Hij is ervan overtuigd dat KV Oostende zich nog zal redden.

“We zijn al een aantal weken op de goede weg, al koop je daar natuurlijk niet altijd punten mee”, vertelt hij realistisch. “Blijven vechten is de boodschap. We hebben al getoond dat we dat kunnen, maar nu mogen we de rol niet lossen. Er resten ons nog vijf finales om het schip naar veilige wateren te leiden, en ik ben ervan overtuigd dat we alles in huis hebben om deze missie tot een goede einde te brengen. Niemand wil hier praten over degradatie”, een strijdende Rodin.

Het zijn inderdaad nog vijf finales voor KV Oostende. Te beginnen zaterdagavond tegen Westerlo en volgende week tegen Standard.