Deila ziet heel groot probleem bij Standard: "Tien miljoen of drie miljoen?"

Ronny Deila krijgt heel wat lof voor wat hij met Standard gedaan heeft dit seizoen. De Rouches lijken wel maximaal op de vijfde plek te zullen stranden. En dat is niet waar de ambitieuze Noor voor staat.

Deila heeft het moeilijk met de huidige zevende plaats, maar door de financiële situatie is dat eigenlijk al een wonder. Maar kunnen ze volgend seizoen hoger mikken? Deila wil wel, maar wil ook betere spelers halen om dat te realiseren.

Al weet hij niet met welk budget dat zel gebeuren. "Ik weet wel dat we beter willen doen, maar niet of er meer middelen beschikbaar zullen zijn”, zei hij gisteren op zijn persconferentie. “Het moeilijkste is dat we niet weten met welk budget we kunnen werken op de transfermarkt."

Hij wacht op een duidelijk budget van zijn bestuur. "Moeten we spelers scouten die tien miljoen waard zijn? Of drie miljoen? Of moeten we opnieuw op zoek naar huurlingen om ons beter te maken?"