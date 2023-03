Dit heeft Vincent Kompany na bekermatch tegen zijn ex-ploeg

Vincent Kompany trok zaterdag met Burnley naar Manchester City. Hij speelde er de kwartfinale van de FA Cup.

Vincent Kompany kreeg een prachtige ontvangst in Manchester. Ze zijn hun ex-speler er duidelijk nog niet vergeten. Burnley leek in het begin goed mee te kunnen met de ploeg van Kevin De Bruyne, maar uiteindelijk ging het toch vlot naar een 6-0-zege van de thuisploeg.

Zeker na de rust had Burnley het bijzonder moeilijk. Een pijnlijke nederlaag, die ook aangeeft dat er extra materiaal nodig is om de stap naar de Premier League volgend seizoen te zetten. Burnley had maar liefst 8.000 supporters mee voor de verplaatsing.

Kompany was wel teleurgesteld met het resultaat. “Omdat we verloren hebben. Toch ben ik altijd trots op dit team - dat heeft niks te maken met het resultaat. De jongens werken altijd hard, houden hun hoofd hoog”, klonk het.

“Oké, we hebben vanavond een stevig pak slaag gekregen. Maar dat moet een motivatie zijn om beter te worden. Ik wil deze wedstrijden blijven spelen, tot het ons eens lukt.”