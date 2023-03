Goudhaantje van Club Brugge verkiest Belgisch avontuur en legt buitenlandse aanbiedingen naast zich neer

Matis Servais heeft een aflopend contract bij Club Brugge. Hij kan naar het buitenland, maar kiest voor een verrassend Belgisch avontuur.

Matis Servais kent een goed seizoen met Club NXT in de Challenger Pro League. In tien wedstrijden kwam hij tweemaal tot scoren en gaf twee assists. Hij beschikt over een aflopend contract bij Club Brugge en gaat waarschijnlijk een opmerkelijke keuze maken.

Verschillende clubs uit de Serie A en de Ligue 1 zouden graag de aanvallende middenvelder aan zich binden, maar daar heeft hij volgens journalist Sacha Tavolieri geen oren naar.

Bij Beveren ligt een contract klaar voor drie seizoen en Servais zou daar de voorkeur aan geven. Daar maakt hij namelijk het meeste kans op speelminuten in de hoofdmacht en Beveren doet nog altijd mee in de Promotie Play-Offs en zou dus volgend seizoen in de Jupiler Pro League kunnen uitkomen.