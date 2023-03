Wat als... Mike Trésor maandag toch naar de selectie van Rode Duivels trekt?

Vrijdag maakte Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Daarin was geen plaats voor spelers van KRC Genk.

Dimitri de Condé zei na de bekendmaking van de selectie van de Rode Duivels dat hij gedegouteerd was. Opnieuw haalde geen speler van Racing Genk de selectie, terwijl de Limburgers wel erop gerekend hadden dat Bryan Heynen en Mike Trésor erbij zouden zijn.

Vooral het feit dat ze de relatie met de voetbalbond zouden herzien, zoals De Condé stelde, deed bij velen de wenkbrauwen fronsen. Dat begrijpen ze bij Het Laatste Nieuws niet, zeker niet omdat er nog een kans is volgens hen dat Mike Trésor wordt opgeroepen.

“Wat als Jérémy Doku - die sinds begin deze week al opnieuw aan het trainen is - maandag toch onvoldoende wedstrijdfit blijkt en wordt vervangen door, jawel, Trésor? Wat ga je dan doen of zeggen?”, vraagt HLN zich af.

Tijd zal het moeten uitwijzen of de krant gelijk krijgt in hun stelling. Trésor was vrijdag na het gelijkspel tegen Cercle Brugge dubbel ontgoocheld en wou op niks reageren.