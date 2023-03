Ariël Jacobs moet knopen doorhakken bij OH Leuven: "Dat wist ik zelfs niet"

Vandaag staan RSC Anderlecht en OH Leuven tegenover elkaar. Voor Ariël Jacobs een blij weerzien met zijn vriend Brian Riemer.

Het wordt voor Ariël Jacobs, als Director Football bij OH Leuven, een hartig weerzien met een club die veel voor hem betekend heeft, maar ook met zijn oude vriend Brian Riemer die nu hoofdtrainer is bij RSC Anderlecht en wie hij tien jaar geleden hielp lanceren in Denemarken.

Bij OH Leuven speelt momenteel ook Mario Gonzalez zich in de kijker. Hij heeft ondertussen al 15 doelpunten achter zijn naam. Opvallend is dat Anderlecht tijdens de wintermercato ook vol voor Gonzalez wou gaan.

Dat wist Arië Jacobs duidelijk niet. “Nee, maar wij huren Gonzalez van Braga. We moeten zelf zien of we straks die aankoopoptie in zijn contract kunnen lichten. Maar dat is een stevige optie”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad. Het zou om 2,75 miljoen euro gaan.