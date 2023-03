Jean Kindermans doet bijzonder verhaal over hoe Anderlecht transfer van Lavia wou tegenhouden

Anderlecht heeft sinds jaar en dag heel wat talenten in de rangen lopen. Al zijn die niet zo gemakkelijk te houden.

Jean Kindermans herinnert zich nog levendig hoe het er met Roméo Lavia aan toe ging bij RSC Anderlecht. Ook over zijn transfer naar Engeland. “We hebben lang met de speler en zijn vader onderhandeld over zijn sportief parcours”, vertelt Kindermans aan Sporza. “Ik heb toen alles uit de kast gehaald, maar ik geraakte precies niet binnen in zijn hoofd.”

In de hoop hem op Anderlecht te houden werd Roberto Martinez zelfs ingeschakeld. “Ook de toenmalige bondscoach, iemand die zelf lang in Engeland heeft gewerkt, zei Romeo dat het veel te vroeg was om naar de Premier League te trekken. Ik was blij, want ik dacht dat we Romeo aan het overtuigen waren.”

Maar dat draaide eventjes anders uit. “Romeo deelde ons uiteindelijk toch mee dat hij Anderlecht zou verlaten en koos voor een vreemd en moeilijk parcours. De stap naar de eerste ploeg van City was op zijn leeftijd misschien iets te groot, maar het zegt iets over zijn enorme persoonlijkheid dat hij koos voor een stap terug naar een subtopper in de Premier League om zich daar dan in de kijker te kunnen spelen.”