Jelle Bataille ziet totaal andere rol voor Royal Antwerp FC in Jupiler Pro League

Bij Royal Antwerp FC draait het momenteel heel erg goed. Jelle Bataille kijkt al uit naar wat er dit seizoen allemaal nog moet komen.

Royal Antwerp FC heeft dit seizoen een flinke stap vooruit gezet. De ploeg van trainer Mark van Bommel begon met negen op negen aan het seizoen, maar dat was daarom niet de beste periode van The Great Old.

“Ik vind dat we nu beter zijn dan toen”, vertelt Bataille aan Het Laatste Nieuws. “In de jongste weken pakten we een paar overtuigende zeges. Voetballend hebben we een volgende stap gezet. We beginnen elkaar almaar beter te vinden.”

De betekenis die de ploeg in de Jupiler Pro League kan hebben is veel groter dan vorig seizoen, toen net play-off 1 gehaald werd. Er wordt dit jaar echt uitgekeken naar een trofee, in de competitie of in de beker.

Dat gebeurt trouwens in rol die de ploeg graag speelt. “In de competitie zijn we momenteel de jager en dat bevalt ons wel. We zien wel waar we stranden. En dan is er nog die bekerfinale… Met Oostende ben ik er eens in de halve finale uitgegaan na penalty’s. Ik voelde me nooit zo slecht als voetballer. Daarom kijk ik nu extra uit naar 30 april.”

In Oostende zijn ze Bataille alvast nog niet vergeten. Een delegatie van 60 personen heeft een bus ingelegd om de bekerfinale van de ex-speler mee te maken.