Recente Europese resultaten geven Pro League-CEO Parys grote ambities voor de toekomst

De Belgische clubs hebben hoge ogen gegooid in de Europese competities. Dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan bij de topcompetities, beweert Pro League-CEO Lorin Parys.

Parys kreeg al felicitaties van andere profliga's. "Ik leg dan telkens uit dat de sterke prestaties van onze clubs voor mij geen toeval zijn. Het is het resultaat van clubs die consequent inzetten op innovatie en talent bij de opleiding, scouting en postformatie van jonge voetballers", aldus Parys in HLN.

Parys ziet onze profclubs evolueren in hun manier van werken. "Met ons toekomstplan, waar de Europese collega's met interesse naar kijken, creëren we nog meer hefbomen om de kans te vergroten dat onze clubs elk jaar mee kunnen draaien in deze fase van de UEFA-competities en de fans kunnen plezieren. Het is immers onze vaste ambitie om dichter te sluipen bij de Europese top.”