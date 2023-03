Gumienny heeft geen begrip meer: scheidsrechter faalt voor tweede week op rij met handsbal

Afgelopen weekend was er veel te doen over de handsbal van Tchatchou. Serge Gumienny heeft geen goed woord over voor scheidsrechter Nathan Verboomen.

Serge Gumienny volgt elk weekend het Belgische voetbal met het oog op de scheidsrechterlijke beslissingen. Na dit weekend kon hij niet anders dan de handel en wandel van scheidsrechter Nathan Verboomen te bespreken. Vorige week ging hij al in de fout met de handsbal in het duel tussen KV Mechelen en STVV. “Scheidsrechter Nathan Verboomen is het noorden kwijt door de instructies van het Referee Department”, zegt Gumienny aan Het Belang van Limburg. Hij kende een penalty toe als VAR, een handsbal die niemand gezien had in de match tussen KV Mechelen en STVV. Maar het ergste moest volgens Gumienny nog komen. “Het Referee Department gaf hem nadien dan ook nog eens gelijk”, voegt hij er aan toe. Zondag was Verboomen ref tijdens Antwerp-Charleroi. “Maar hij floot geen penalty voor een duidelijke handsbal van Tchatchou, zelfs niet na het zien van de beelden waarop je duidelijk zag dat de verdediger de bal met arm raakte en de aanvaller afhield.” Voor Gumienny was er geen twijfel mogelijk in die fase. “Van alle handsballen, die ik de voorbije weken zag, was dit toch een heel duidelijke”, klinkt het.