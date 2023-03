Sint-Truiden speelt om heel specifieke redenen een extra wedstrijd

STVV speelt de komende weken een extra reden. Ze spelen een oefenwedstrijd voor het goede doel.

Het laatste weekend van maart is door de interlandbreak een vrij weekend voor de clubs. Zo kunnen de spelers rusten, maar bij STVV gaan ze een extra wedstrijd spelen. Volgens Het Belang van Limburg zullen ze een oefenwedstrijd tegen Keulen spelen.

Het zal niet zomaar een oefenwedstrijd worden, want er wordt om het goede doel gespeeld. De opbrengst van de wedstrijd zou dan naar de familie van de overleden Maurice Banach gaan. Die overleed in 1991 in een auto-ongeval en is een voormalig speler van Keulen.

De wedstrijd zal in het 2e stadion van Keulen gespeeld worden, waar ook enkele duizenden supporters kunnen zitten. Bij STVV speelt Toni Leistner die in het verleden nog 13 wedstrijden voor Keulen speelde, maar mogelijk zal hij niet in actie komen, want hij heeft nog altijd last van zijn achillespeesblessure.