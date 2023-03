Vercauteren is onwrikbaar als het over Genkies, Vermaelen en Doku gaat: "Als we dat moeten doen, hebben we een groot probleem"

Frank Vercauteren heeft vandaag de pers toegesproken als nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Het was ook voor ons een verrassing, maar Vercauteren legde het uit: "We wilden de spelers niet met de pers laten praten vooraleer de coach met hen gesproken had."

Vercauteren mocht dus de heikele thema's komen uitleggen. En het meest heikele van allemaal was het niet oproepen van Mike Trésor en Bryan Heynen. "Dat is een keuze van de trainer die je moet accepteren en waar ik 200 procent achter sta", aldus Vercauteren, die wel nuanceerde.

"Kijk, er is heel veel concurrentie en dan moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Je kan niet alle spelers meenemen. Elke keuze kan natuurlijk bediscussieerd worden met een andere bril op", klonk het nog. "Maar dat wil niet zeggen dat ze er het volgende kamp niet bij zullen zijn. Er is geen deur gesloten."

We hebben met Courtois over Lemmens gesproken, meer hoeft er toch niet te gebeuren?

En dan was er ook de oproep van Jérémy Doku, volgens zijn club helemaal niet fit. "Dat zullen we straks zien. Het was afgesproken dat hij zou komen en dat we verder zouden trainen in functie van wat hij gedaan heeft in Rennes. Ik begrijp de situatie en het standpunt van de club, maar als we alles moeten doen wat de clubs vragen, dan hebben we een groot probleem.

Een ander punt waarover gesproken werd: de staf van Domenico Tedesco. Dat zijn allemaal nieuwelingen. Keeperstrainer Erwin Lemmens - vertrouwenspersoon van Thibaut Courtois - en ex-Rode Duivel Thomas Vermaelen hadden daar geen plaats meer in.

"Over Lemmens is er met Thibaut gesproken, meer hoeft er toch niet te gebeuren? Thomas Vermaelen is voorlopig niet aan de orde. We hebben met hem gesproken, maar het volledige vertrouwen gaat nu naar de huidige staf."