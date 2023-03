Club-legende luidt de alarmbel en geeft aan wat blauw-zwart nodig zal hebben om alsnog de top 4 te halen

Komt het nog goed met Club Brugge en haalt het alsnog de top 4? Eén van de absolute clublegendes acht de kansen niet echt groot.

Franky Van der Elst heeft zich in Extra Time uitgelaten over de situatie van de club waar hij zelf vijftien jaar als speler actief was. "Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt", vreest Van der Elst voor de kansen van blauw-zwart om de Champions' Play-Off te halen. "Ik zie het heel somber in voor de club."

Het was voor hem cruciaal dat Club in deze fase van de competitie de vierde plaats niet uit handen zou geven. "Twee weken geleden, voor Club - Gent, had ik al dat gevoel: als nu een ploeg voorbij Club Brugge gaat, is het over. Dat is nu twee weken later gebeurd."

12 op 12 nodig

Van der Elst kreeg wel wat weerstand, want niet iedereen bij het panel zag het even pessimistisch in voor de landskampioen. "Durf jij zeggen dat Club 12 op 12 gaat pakken? Het is nog niet voorbij, maar we zullen zien. Ze gaan 12 op 12 nodig hebben om nog play-off 1 te kunnen halen en ik heb daar mijn twijfels bij."