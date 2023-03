De Bruyne spreekt openhartig over Tedesco, generatiewissel en... zijn eigen afscheid: "Dan is het genoeg geweest"

Kevin De Bruyne is als kersvers aanvoerder dé sterkhouder die de Rode Duivels de komende jaren op sleeptouw zal moeten nemen. Ook voor de middenvelder van Manchester City is het even aanpassen. "Hopelijk gaat dat snel."

"Al heb ik een goed gevoel bij de nieuwe bondscoach", valt Kevin De Bruyne met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Ik heb nog tegen Domenico Tedesco gevoetbald toen hij coach was van Schalke 04 en RB Leipzig, hé. Ik ken hem en zijn stijl dus al een beetje. Hij is volgens mij gewoon een heel moderne trainer: veel energie, veel druk naar voren,... Dat ben ik al gewoon." Niet alleen de bondscoach is nieuw. Door het internationale pensioen van onder anderen Eden Hazard en Toby Alderweireld en de niet-selecties van Dries Mertens en Axel Witsel ziet ook de kern er anders uit. "Ik denk alleszins nog niet aan stoppen. Er zal ooit een moment komen dat het genoeg is geweest, maar momenteel kom ik nog héél graag naar de Rode Duivels." We wisten dat er ooit nieuwe jongens moesten komen "We wisten dat er ooit nieuwe jongens moesten komen", aldus De Bruyne over de veelbesproken generatiewissel. "Ze moeten bewijzen dat ze het waard zijn om hier te zijn. Maar ik heb er een goed gevoel bij dat dat ook zal lukken. Dat het niveau misschien omlaag zal gaan? Dat denk ik niet. Aan de top wil spelen mag je overigens nooit tevreden zijn. Dat heb ik bij Manchester City ook."