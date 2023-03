'Ajax plakt knalprijs op het hoofd van zeer gewilde sterkhouder'

Ajax Amsterdam heeft de voorbije jaren heel wat spelers afgeleverd aan clubs in de Premier League. Ook deze zomer zal dat niet anders zijn.

Ajax is een hofleverancier voor clubs in de Premier League. Deze zomer zal dat ook zo zijn. Zo is er voor Mohammed Kudus al de nodige interesse. De aanvallende middenvelder die ook in de spits uit de voeten kan is zeer gegeerd.

Volgens het doorgaans zeer betrouwbare The Atletic heeft Ajax Amsterdam de transfersom voor Kudus ondertussen vastgelegd en die is niet mals. Die zou maar liefst 45 miljoen euro moeten bedragen. Transfermarkt houdt het voorlopig op 30 miljoen euro.

Op het voorbije WK in Qatar was Kudus nog een van de uitblinkers bij Ghana. The Athletic meldt dat vooral Manchester United opnieuw zaken zou willen doen met Ajax, maar ook Real Madrid zou de nodige interesse tonen.

In juli 2020 kwam Kudus richting Ajax. De Nederlandse club betaalde toen 9 miljoen euro voor die transfer aan Nordsjælland. Zijn contract loopt tot 2025.