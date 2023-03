Bij Anderlecht lukte het niet, maar bij de nationale ploeg wel

Een succesverhaal werd zijn transfer naar Anderlecht niet, maar de weg naar het doel heeft hij nog niet helemaal verloren. Al is het dan wel vooral bij de nationale ploeg.

In de winter van 2021 kwam Mustapha Bundu aan bij Anderlecht. De Brusselaars namen de rechterwinger uit Sierra Leone over voor 2,8 miljoen euro van het Deense Aarhus. Een succes werd de transfer echter niet. Hij kwam bij Anderlecht tot 11 wedstrijden waarin hij geen doelpunten of assists kon optekenen.

Er volgde uitleenbeurten aan FC Copenhagen, Aarhus en momenteel speelt hij bij FC Andorra. Daar kwam hij tot twee doelpunten en twee assists in 21 wedstrijden. Geen indrukwekkende cijfers voor een aanvaller.

Bij de nationale ploeg van Sierra Leone ging het op woensdag beter. Tegen Sao Tomé & Principé kwam hij éénmaal tot scoren in een 2-2 gelijkspel op woensdag. Zijn eerste doelpunt in elf wedstrijden voor zijn nationale ploeg.