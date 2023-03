STVV stuurt stevig signaal naar alle concurrenten voor de top 8 met bezoek aan nummer 13 uit Bundesliga

Bij STVV hopen ze nog om de top 8 te halen en ze hebben alvast een stevig signaal verstuurd naar alle concurrenten. Dit door bij een ploeg uit de Bundesliga te gaan winnen.

Sint-Truiden maakte van de interlandbreak gebruik om een oefenwedstrijd in te lassen in het thuisland van trainer Bernd Hollerbach. Een verplaatsing naar Keulen stond op het menu, tegen de dertiende uit de Bundesliga, FC Köln.

Bij een vriendschappelijke wedstrijd is de uitslag natuurlijk nooit het belangrijkste, maar dit was toch geen onaardige test. STVV begon eraan met Coppens, Koita, Hara, Smets, Reitz, Van Dessel, Janssens, Teixeira, Boyat, Boca en Bruno in de basis.

In de eerste helft verscheen al een Truiense voorsprong op het scorebord en daar zorgden huurlingen van respectievelijk Gent en Antwerp voor. Man in vorm Gianni Bruno leverde de assist, Frank Boya maakte de 0-1. Dat was ook het enige doelpunt uit de partij. Winst dus voor STVV, dat met vertrouwen huiswaarts kan keren.