Bayern München handelt snel en stelt prijzenpakker aan

Bij Bayern München zaten ze niet stil. Julian Nagelsman had zijn bureau nog niet leeggemaakt en zijn vervanger stond al klaar om over te nemen.

Toen het ontslag van Nagelsmann bij Bayern bekend werd, werd de naam van Tuchel meteen genoemd. De voormalige trainer van Chelsea was al eerder in beeld bij Bayern in 2018, maar koos destijds voor Paris Saint-Germain.

Tuchel werd ook genoemd als mogelijke trainer van Real Madrid en Tottenham Hotspur, maar volgens Duitse media had hij wel interesse in een contract bij Bayern. De trainer wist de clubleiding te overtuigen met zijn plannen, nadat de nederlaag tegen Bayer Leverkusen de vrees had opgeroepen dat het seizoen zou mislukken als Nagelsmann zou aanblijven.

Met Tuchel heeft Bayern een trainer binnengehaald die bekend staat om zijn successen. Als coach van Dortmund won hij alleen de DFB-Pokal vanwege de dominantie van zijn nieuwe werkgever. Bij PSG voegde hij twee landstitels toe aan zijn cv, maar verloor hij de Champions League-finale van Bayern. Bij Chelsea boekte hij zijn grootste succes door de Champions League te winnen. Begin dit seizoen werd hij daar ontslagen na tegenvallende resultaten.