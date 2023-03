We polsten in Marokko en je gelooft het niet (of net wel): Didier Lamkel Ze zorgt voor nieuwe fratsen

Hoe zou het nog zijn met ... Didier Lamkel Zé? De ex-speler van Antwerp en KV Kortrijk speelt momenteel in Marokko. Of toch niet?

Sinds Didier Lamkel Zé in juli 2018 van Niort overkwam naar Royal Antwerp FC heeft hij de gemoederen altijd weten te beroeren.

Met kwieke prestaties op het veld, maar evenzeer met fratsen buiten het veld. The Great Old verhuurde hem achtereenvolgens aan Dunasjka Streda, Khimki en Metz, maar ook daar kon hij zich nooit echt doorzetten.

Afgelopen zomer werd een oplossing gevonden met een overstap naar KV Kortrijk, maar ook daar maakte de Kameroense winger zich snel onmogelijk.

Didier Lamkel Zé heeft op Kortrijk nog een contract tot 30 juni 2025, maar deze winter werd hij verhuurd aan de Marokkaanse topclub Wydad Casablanca.

Aankoopoptie niet gelicht

Die bedongen ook een aankoopoptie van 850.000 euro en het zag ernaar uit dat De Kerels daarmee nog een goede zaak konden doen.

© photonews

Maar je raadt het nooit - of toch wel? Lamkel Zé heeft zich intussen onmogelijk gemaakt bij Wydad Casablanca en is er disciplinair geschorst en naar de B-kern verwezen.

Mogelijk komt hij snel terug naar Kortrijk, ook al begon het nog mooi met een basisplek op de FIFA World Cup. Daarna volgden nog een basisplaats en invalbeurt in de Afrikaanse Champions League en drie invalbeurten in de competitie.

Rehabilitatie?

De laatste zes wedstrijden is er van hem echter geen spoor meer in de selectie en ondertussen heeft Wydad Casablanca met Juan Carlos Garrido (ex-Club Brugge) een nieuwe coach, die hem ook niet in de plannen opneemt voorlopig.

"De kans is klein dat hij nog zal spelen voor Casablanca dit seizoen", werd ons toevertrouwd door een Marokkaanse bron dichtbij de club. Een terugkeer naar Kortrijk lijkt dus het meest waarschijnlijke. En dan een oplossing vinden aankomende zomer, of komt er toch nog een rehabilitatie in België?