Wilhelmsson zag met weemoed de moeilijke jaren van Anderlecht en ziet redenen voor het diepe dal

Christian Wilhelmsson houdt Anderlecht nog steeds in het oog. De Zweed heeft er nog goeie herinneringen aan en keek met verbazing hoe paars-wit wegzakte.

Wilhelmsson kende andere tijden. "Pfff, ja... Ik ben benieuwd hoe de sfeer nu is in het stadion. Want in mijn tijd kon je winnen en uitgefloten worden als het publiek vond dat het niet goed genoeg was. De druk was enorm, onvoorstelbaar. Het heeft me de rest van mijn carrière veel geholpen."

"Nu geloof ik ook dat het publiek zijn verwachtingen bijstelt. Er is een nieuw publiek, een generatie die dit tijdperk misschien niet heeft meegemaakt... ze begrijpen ook dat het tijd zal kosten om weer aan de top te komen, en dat is wat ik wil dat Anderlecht doet, want daar horen ze thuis."

In de tijd van Wilhelmsson kon Anderlecht ook de grootste talenten halen. "Ik denk dat een groot probleem waar Paars-Wit tegenaan loopt, is dat de academie niet meer zoveel faciliteiten heeft als voorheen om de grootste talenten aan te trekken."

Het zal tijd kosten om weer aan de top te komen, maar daar hoort Anderlecht thuis

"In mijn tijd was het bereiken van Neerpede het summum. Alle jongeren droomden ervan. Het ging een beetje verloren, ook omdat het Belgisch kampioenschap minder aantrekt... En daar moest Anderlecht zich aan aanpassen.

Dit seizoen werd er zelfs even gesproken over degradatie. "(snuift) Het is verbazingwekkend. Dit woord mag nooit geassocieerd worden met een club als Anderlecht! Zoals alle grote clubs, zoals Ajax of PSV Eindhoven in Nederland... is het ondenkbaar. Dit zijn clubs die op een bepaald moment in hun geschiedenis een dal kunnen doormaken, maar altijd zullen terugkomen."