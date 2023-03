'17-jarige Belg (ex-Anderlecht) kan topclub verlaten voor avontuur in Premier League'

Het is duidelijk: wat goed is, komt snel. En als het gaat over een youngster met een verleden bij Anderlecht, dan kan je daar heel weinig aan toevoegen.

Heel wat toptalenten lieten zich zien bij de Rode Duivels op bezoek bij Zweden, maar ook de toekomst ziet er goed uit. Wat te denken bijvoorbeeld van de nog steeds maar 17-jarige Joseph Boende? De Belgisch jeugdinternational maakt overal grote sier. Hij werd gevormd bij Anderlecht op Neerpede, maar vertrok uiteindelijk naar Juventus Turijn waar hij dit seizoen al wat kansen kreeg. Bij de A-ploeg, maar vooral bij de beloften in de Italiaanse derde klasse. En zijn prestaties zijn bijna niemand ontgaan. Brighton & Hove Albion Zo toont Brighton & Hove Albion volgens Calciomercato de nodige interesse. Zij zouden er de middenvelder graag bij hebben. Boende ligt bij De Oude Dame nog tot juni 2024 onder contract, maar ze willen hem wel niet zomaar laten vertrekken. Zo wordt er al gesproken van een langdurige contractverlenging.