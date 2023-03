🎥 25-jarige voetballer doet enorm lastig nadat hij bewusteloos raakt en op het veld gereanimeerd moet worden

In de derde klasse in Spanje is een speler in elkaar gezakt tijdens de match. De ambulanciers hadden veel moeite om hem mee naar het ziekenhuis te krijgen.

De wedstrijd tussen Cordoba en Racing de Ferrol was amper tien minuten ver toen Dragisa Gudelj in elkaar zakte op het veld. De jongere broer van Nemanja Gudelj van Sevilla (foto) moest op het veld gereanimeerd worden. Hij was toen buiten bewustzijn en had volgens diverse bronnen een hartstilstand gekregen, al is daar officieel nog geen bevestiging van. Toen Gudelj weer bij zijn positieven was maakte hij ruzie met de ambulanciers. De in Nederland geboren voetballer wou eigenlijk de wedstrijd gewoon verder afwerken. Het medisch personeel had heel wat moeite om hem toch te overtuigen met de ambulance mee naar het ziekenhuis te gaan. De club van Gudelj laat ondertussen weten dat de speler stabiel is, maar ter observatie nog altijd in het ziekenhuis ligt. DEPORTES| Javier González Calvo, Consejero Delegado del @CordobaCF_ofi : 'Gudelj está consciente y quería seguir jugando el partido. Está en la UCI del Hospital en observación' pic.twitter.com/19nlCSLfLn — COPE Córdoba (@COPECordoba) March 25, 2023