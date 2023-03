Oude bekende uit Club-Brugge periode spreekt nu ook steun voor De Ketelaere uit en helpt misverstand de wereld uit

Charles De Ketelaere heeft het niet heel makkelijk, maar verschillende mensen hebben hun steun voor hem in de loop van het seizoen al uitgesproken. Nu ook Alfred Schreuder.

De Ketelaere beet onlangs zelf nog van zich af en werd al meermaals openlijk gesteund door Ibrahimović. In La Gazzetta dello Sport is nu ook de ex-coach van CDK ingegaan op de passage in Italië van de Rode Duivel. "Was het een fout van Milan om hem binnen te halen? Absoluut niet!"

Veel duidelijker kan het niet worden. "Als hij zich aanpast aan het fysieke spel uit de Serie A, en daar heeft hij toch een jaar voor nodig, gaat hij nog enorm verbeteren. Wat de kritiek betreft: in het tjidperk van sociale media praat iedereen over alles. Toen ik bij Barcelona werkte, kreeg Messi na een paar mindere matchen ook kritiek."

Charles De Ketelaere haat verliezen

"De Ketelaere herinnert me aan een Frenkie de Jong: een intelligente kerel die alles geeft. Hij lijkt verlegen, maar was dat niet onder mij als coach", spreekt Schreuder ook tegen dat de jonge Belg iets te terughoudend zou zijn. "Hij had vertrouwen. Hij heeft gevochten en heeft hard gewerkt. Hij is kalm en respectvol, maar haat verliezen."

De Ketelaere is wel degelijk een winnaarstype, benadrukt Schreuder. "Ik weet dat hij grote kansen gemist heeft, maar ik weet ook dat hij ze wel kan benutten. Hij is ook niet iemand die 's avonds uitgaat, hij is erg professioneel. Voor mij is hij een tweede spits, al kan hij ook op rechts spelen. Hij is een valse trage."

Overigens verklapt de Nederlander nog een opvallend nieuwsfeit. "Ik sprak hem enkel aan het begin van het seizoen en hij had het over zijn grote stap. Ik wilde hem in de zomer zelfs meenemen naar Ajax. Hij liet me het er niet eens over hebben, hij wilde enkel naar Milan."