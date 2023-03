35-jarige middenvelder denkt aan voetbalpensioen, terwijl Anderlecht hem wil overtuigen met contract

David Hubert begeleidt dezer dagen RSCA Fututes in de Challenger Pro League. Op het veld welteverstaan. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Maar hoe ziet zijn toekomst eruit?

David Hubert is er namelijk zelf nog niet over uit of hij zijn voetbalschoenen al dan niet aan de haak zal hangen. “Ik heb al verkennende gesprekken gehad met het management van RSC Anderlecht”, aldus de middenvelder in Radio Radzinski. “Binnenkort gaan we samen bekijken hoe alle partijen het zien.”

“Ik sta er niet weigerachtig tegenover om een stap opzij te zetten”, behoort ook het voetbalpensioen tot de mogelijkheden. “De volgende stap is een trainerscarrière. Maar wil ik T2 worden bij RSCA Futures of zelf een ploeg coachen? Of wil ik meteen instappen bij de sportieve staf van een eersteklasser? Dan moet ik eerst voor mezelf uitmaken.”