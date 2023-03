'Borussia Mönchengladbach wil shoppen bij KAA Gent én Club Brugge'

De transfermarkt is al heel goed aan het draaien. Het Duitse Mönchengladbach wil ook in de Jupiler Pro League versterking komen halen.

Veel ploegen zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Dat geldt in ons land, maar ook in de Bundesliga is het zo. BILD ziet dat Borussia Mönchengladbach twee spelers uit de Jupiler Pro League op het oog heeft.

De Duitse club wil in de eerste plaats bij KAA Gent langsgaan. Aanvaller Marcus Thuram verlaat normaal de Duitse club, waardoor ze hun ogen hebben laten vallen op Hugo Cuypers. Hij maakte vorige zomer nog de overstap van KV Mechelen naar de Ghelamco Arena. Met 21 goals en 5 assists heeft hij heel mooie statistieken achter zijn naam staan. Zijn marktwaarde is momenteel 8 miljoen euro.

Maar ook op Jan Breydel willen de Duitsers hun slag slaan. Daar willen ze Faitout Maouassa om een vertrek van Ramy Bensebaini. Een gok kun je dit noemen, want Maouassa was niet bepaald een vaste waarde bij Club Brugge, waardoor hij verhuurd werd aan Montpellier. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 5 miljoen euro, waardoor blauwzwart zelfs nog wat winst kan maken.