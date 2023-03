David Hubert doet straffe uitspraak over zijn toekomst bij RSC Anderlecht

David Hubert werd als 35-jarige middenvelder binnengehaald bij RSCA Futures. De club kijkt ondertussen richting toekomst.

David Hubert vervoegde de beloften van RSC Anderlecht. De club wil heel binnenkort met hem aan tafel zitten om te kijken of er in de toekomst nog verder samengewerkt kan worden.

“We gaan binnenkort bekijken hoe alles zit. Ik zou een stap opzij kunnen zetten, maar…”, doet de 35-jarige Hubert nog zeer geheimzinnig bij Radio Radzinski. “We moeten samen bekijken hoe we een eventuele samenwerking verder zien! De volgende stap is mijn trainerscarrière.”

Volgens Hubert zijn er verschillende mogelijkheden die op tafel liggen. “T2 bij de Futures, een jeugdploeg trainen, instappen bij een staf in eerste klasse… Ik ga het de komende weken rustig bekijken.”

Het ziet er dus naar uit dat Hubert hoe dan ook aan boord blijft bij RSC Anderlecht, het is alleen afwachten in welke functie dat zal zijn. Misschien komt er toch nog een jaartje als voetballer bij in het beloftenteam.