Die knoop is doorgehakt! Union SG is op de hoogte van beslissing omtrent toekomst van sterkhouder Victor Boniface

Hoe gaat de toekomst van Victor Boniface eruit zien? Bij Union zijn in elk geval op de hoogte van één zaak die reeds vaststaat.

Dat is dat Victor Boniface na één seizoen in het Dudenpark opnieuw zal vertrekken. Bij Union is het besef doorgedrongen dat het de Nigeriaanse spits onder geen beding nog langer bij de club zal kunnen halen, weten ze bij L'Avenir. De vicekampioen is wel vast van plan om te cashen.

Deniz Undav, voor 7 miljoen euro van de hand gedaan, is de duurste uitgaande transfer van Union. Afwachten of Union voor Boniface nog meer kan vangen. De aanvaller schermt alvast met interesse van het Duitse Union Berlin en drie Italiaanse ploegen (Milan, Napoli en Lazio).

Contract tot 2026

Overigens werd Boniface eerder al gescout door ploegen uit de Premier League en de Ligue 1. Het is nu kwestie van een goede deal te sluiten met de juiste potentiële nieuwe werkgever. Het huidige contract van Bonfiace bij Union loopt tot juni 2026.