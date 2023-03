'Ferran Jutgla krijgt geen goed nieuws te horen over vertrek bij Club Brugge'

Afgelopen zomer plukte Club Brugge Ferran Jutgla weg bij FC Barcelona. Na een veelbelovende start loopt het nu iets moeilijker.

Het was een knappe transfer en pakte meteen heel erg goed uit. Ferran Jutgla begon zeer sterk bij Club Brugge, maar zakte daarna wat weg en heeft het ondertussen net als heel Club Brugge niet gemakkelijk.

Blauwzwart is op zoek naar een plaatsje in de top vier om zeker te zijn van de Champions’ Play-Offs. Dat hebben de mannen van Rik De Mil echter zelf niet meer in de hand. Ze moeten rekenen op een misstap van KAA Gent om alsnog in de top vier van de Jupiler Pro League te geraken.

Ondertussen worden met de regelmaat van de klok spelers van Club Brugge al gelinkt aan een nieuwe uitdaging voor volgend seizoen. Dat is ook het geval voor Ferran Jutgla. De Spanjaard werd al enkele keren genoemd bij SS Lazio.

Volgens Corriere dello Sport is Jutgla echter niet de eerste keuze van Lazio. Hij zou pas de derde gegadigde zijn bij de Italiaanse club. Bonazzolu van Salernitana en Mariano Diaz van Real Madrid gaan hem nog voor op het lijstje van Lazio.