Ploegmaat bij Manchester City heeft wat te zeggen over nieuwe Rode Duivels-kapitein De Bruyne, binnenkort nog eens promotie?

De Rode Duivels hebben met Kevin De Bruyne een nieuwe kapitein. Onder meer zijn ploegmaat Bernardo Silva vindt dat een goede keuze, mede omdat De Bruyne ook wel eens de volgende kapitein van Manchester City kan worden.

Na het afscheid van Eden Hazard van de Rode Duivels moest nieuwe bondscoach Domenico Tedesco op zoek naar een nieuwe kapitein. Tedesco koos voor Kevin De Bruyne en dus niet voor Jan Vertonghen of Thibaut Courtois.

De Bruyne kreeg al heel wat felicitaties, nu ook van zijn ploegmaat bij Manchester City, Bernardo Silva. "Het is een geweldige opportuniteit voor hem", zegt Silva bij Le Soir.

"Hij is een extreem belangrijke speler, zowel voor België als City. Maar hij is vooral een geweldige kerel en ik ben heel blij voor hem. Ik wens hem het beste toe. Behalve tegen ons, als we tegen mekaar zouden spelen", zegt de Portugees nog.

Straks ook kapitein van City?

Vorig seizoen werd De Bruyne na het afzwaaien van Fernandinho geen kapitein, hij kreeg de rol van vice-kapitein terwijl Ilkay Gündogan de nieuwe kapitein werd. Maar de Duitser heeft een aflopend contract en dat wordt mogelijk niet verlengd. De Bruyne zou volgend seizoen dus ook bij City kapitein kunnen worden.