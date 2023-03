'Tottenham gaat vol voor Kompany als nieuwe manager én zet meteen geheim wapen in om hem te overtuigen'

Antonio Conte is niet langer de manager van Tottenham Hotspur. De Londenaren gaan het seizoen uitdoen met assistent Cristian Stellini, maar de zoektocht naar een nieuwe coach is begonnen.

En volgens de Engelse media staat Vincent Kompany héél hoog op de verlanglijst. Meer zelfs: de situatie van The Prince zorgt ervoor dat Tottenham Hotspur pas volgend seizoen met een nieuwe manager wil starten.

Het is namelijk uitgesloten dat Kompany Burnley FC meteen zou verlaten. The Clarets zijn namelijk op weg om de titel én bijhorende promotie naar de Premier League te pakken. En ook dan wordt het héél lastig om de voormalige Rode Duivel weg te halen.

Geheim wapen

Al heeft Tottenham een geheim wapen. The Spurs hebben Yaya Touré ingeschakeld om Kompany te overtuigen. Beide heren speelden samen bij Manchester City, terwijl Touré vandaag aan de slag is in de jeugdwerking van Tottenham.