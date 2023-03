Als je denkt dat de bodem is bereikt ... dan ga je helemaal kopje onder

Het gaat niet goed met Eden Hazard bij Real Madrid, maar nu lijkt de bodem wel bereikt te zijn. Een vertrek deze zomer dringt zich meer en meer op.

Het is ondertussen al van 3 januari geleden dat Eden Hazard nog in een officiële wedstrijd voor Real Madrid in actie kwam. Daarin stelde hij zwaar teleur tegen vierdeklasser CP Cacereño en werd hij met de grond gelijk gemaakt in de Spaanse pers.

Erger dan dat wordt het niet zou je dan denken? Niets is minder waar ... Carlo Ancelotti organiseerde een wedstrijd met een aantal spelers die niet weg waren voor interlands en jongeren uit de B-ploeg. Het werd een mix van ervaring en jongeren onder elkaar, maar Hazard viel door de mand.

“Hazard schittert zelfs niet tegen jeugdspelers”, titelde het Madrileense sportmedium Relevo. “Hij liet een zeer slechte indruk”, klinkt het. “Hij had moeite om zijn tegenstanders te passeren en leek fysiek overklast te worden. Samen met Benzema was Hazard de meest opvallende speler, echter om tegengestelde redenen.”