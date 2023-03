En daar is de volgende die in de bres springt! "Een referentiematch en we gaan de echte De Ketelaere zien"

Charles De Ketelaere zit nog steeds in een moeilijke situatie. Dat mensen voor hem in de bres springen, zal hem ongetwijfeld deugd doen.

Met geen enkel doelpunt in 31 matchen heeft Charles De Ketelaere van 32 miljoen euro, dat Milan vorige zomer voor hem op tafel legde, nog niet kunnen waarmaken. Er is dan ook doorlopend kritiek op de Rode Duivel, maar er zijn ook veel mensen die het voor hem opnemen.

De volgende in het rijtje is Sandro Tonali, één van zijn ploegmaats bij de Rossoneri. "Het is normaal dat hij dit meemaakt. Voor mij was het ook zo in mijn eerste seizoen", haalt de 22-jarige middenvelder aan in een gesprek met DAZN.

Referentiematch

"De club heeft veel geld voor hem betaald. Hij moet meteen beslissend te zijn en dat zet druk op hem. Bij mijn aankomst voelde het shirt van Milan ook als een grote last. Maar Charles is een grote speler die zijn vertrouwen moet terugvinden. Aan ons om hem te helpen. Eén referentiematch en we gaan de echte De Ketelaere zien."