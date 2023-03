'Antwerp troeft onder meer Club Brugge af op de transfermarkt en haalt zomeraanwinst binnen'

Deze week raakte al bekend dat Antwerp interesse toonde in de Zweed Jacob Ondrejka (20) en hem zelfs al een rondleiding zou hebben gegeven.

En volgens transferspecialist Fabrizio Romano gaat Antwerp Ondrejka ook echt vastleggen. Antwerp zou zo'n 1,7 miljoen euro betalen aan Elfsborg, de Zweedse club van Ondrejka.

Bij Elfsborg speelde Ondrejka 95 wedstrijden, waarin hij 14 keer scoorde en 7 assists uitdeelde. Ondrejka speelt liefst op de linkerflank, maar kan ook op rechts uit de voeten.

Volgens Romano troeft Antwerp onder meer AZ, Besiktas, Club Brugge af met de transfer van Ondrejka.

Understand Royal Antwerp are set to sign Swedish striker Jacob Ondrejka on permanent deal from Elfsborg — talent born in 2002 will cost €1.7m fee 🇸🇪🤝🏻 #transfers



AZ, Besiktas, Club Brugge were also interested, Antwerp are closing in on the deal completed by agent Steinar Dietz. pic.twitter.com/OCpaV93AGT