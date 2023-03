Een mooi gebaar! Ook Zulte Waregem doet mee aan eerbetoon voor 11-jarige Jack bij bezoek van Antwerp

Zulte Waregem - Antwerp van vrijdagavond is een affiche met een emotioneel kantje. Jack, het jonge jeugdspelertje van Antwerp dat om het leven is gekomen, zal tijdens de wedstrijd herdacht worden.

De Antwerpse voetbalfamilie moet afscheid nemen van de 11-jarige Jack, de jeugdspeler die betrokken geraakte bij een zwaar ongeval. Inmiddels geraakte bekend dat de jongen het helaas niet gehaald heeft en de Antwerp-supporters ter ere van hem You'll Never Walk Alone zullen zingen in de 11de minuut vanavond.

Ook Zulte Waregem is op de hoogte gesteld van het overlijden van Jack en schaart zich helemaal achter de eerbetuiging aan de jonge voetballer. "Samen met de fans van Royal Antwerp FC zorgen we in de 11de minuut voor een passend eerbetoon door You'll Never Walk Alone van de tribunes te laten rollen", laat Essevee weten.

Helaas heeft de 11-jarige Jack het niet gehaald.



Samen met de fans van Royal Antwerp F.C. zorgen we in de 11de minuut voor een passend eerbetoon door You'll never walk alone van de tribunes te laten rollen.



"Rust zacht, Jack!" Met deze woorden sluit Zulte Waregem zijn mededeling af. Op zo'n moment zijn clubkleuren uiteraard even van geen tel. Ook wij wensen familie en vrienden van Jack nogmaals veel sterkte toe.