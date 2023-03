Felice Mazzù uit respect maar zet wel nog eens puntjes op de i over ex-club: "Ze hebben er niet alles aan gedaan"

Felice Mazzù heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Niet alle verhalen, bij ex-clubs, kennen gelijklopende versies. Eerder bleek al dat Union een andere blik heeft op zijn vertrek daar dan Mazzù zelf.

In een uitgebreid interview met de RTBF is dat nog eens kort aan bod gekomen. "Ik ga er niet te uitgebreid op terugkomen. Ik ga enkel dit zeggen: als het enkel aan mij had gelegen, was ik vandaag nog trainer van Union", aldus de huidige coach van Sporting Charleroi.

Zijn stelling is duidelijk: als ze hem bij Union hadden willen houden, hadden ze daar inspanningen voor kunnen leveren. "Ik wilde blijven, maar ze hebben er niet alles aan gedaan opdat ik zou blijven. Zo simpel is het."

Zelf wilde ik bij Union blijven

Al is het niet de bedoeling van Mazzù om met scherp te schieten. "Ik wil er voorts niet te veel over zeggen, want ik respecteer iedereen. Elk van ons heeft het recht om te beslissen zoals hij wil. Maar zelf wilde ik blijven."