Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over nakende terugkeer Tarik Tissoudali

Tarik Tissoudali staat dicht bij zijn terugkeer. Maar of hij er al tegen Seraing bij zal zijn? Dat is nog maar de vraag.

De afgelopen weken kwamen er alsmaar meer goede geluiden vanuit Gent over Tarik Tissoudali. Zo was hij mee voor de verplaatsing naar Basaksehir in Istanbul om er te trainen met de groep.

Het licht is ondertussen op groen gezet vanuit de medische staf voor Tissoudali om nu ook opnieuw speelminuten te maken.

Of Tissoudali voor de wedstrijd tegen Seraing meteen in de wedstrijdkern zal opgenomen worden, is nog niet duidelijk.

"Hij is een van de vraagtekens", aldus de oefenmeester op zijn persconferentie vrijdagmiddag in aanloop naar het duel met Seraing.

Training afwachten

"We wachten af hoe hij de training van vandaag heeft verteerd en of er niets is dat vraagtekens oproept, we gaan zeker geen risico's met hem nemen."

Vanhaezebrouck is wel blij met de nakende terugkeer van Tissoudali: "Ik ben absoluut blij voor de hele ploeg, maar vooral voor hemzelf. Door omstandigheden zitten we voorin vrij ruim, we hebben vooral achterin zorgen. We gaan zien wat het geeft."